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Рудківський депутат, син нардепки Копанчук відмовився від мандату після публікації про його перебування за кордоном

Заяву надіслав поштою помічник батька депутата. 

Рудківський депутат, син нардепки Копанчук відмовився від мандату після публікації про його перебування за кордоном
Дмитро Копанчук
Фото: Istagram, NGL Media

Депутат Рудківської міської ради, син народної депутати Олени Копанчук, Дмитро, написав заяву на складання мандату. Відповідну інформацію повідомив NGL.Media секретар Львівської обласної організації "Слуги народу" Орест Сивенький. 

Заяву отримали 9 серпня – через чотири дні після того, як журналісти NGL. Media оприлюднили дані про те, що Дмитро поїхав за кордон ще в січні і не повернувся. Розглянути її планують на засіданні 7 вересня. 

"Заява Дмитра Копанчука була надіслана «Новою поштою», однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО «Копанчук та партнери», співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він надіслав заяву Дмитра Копанчука: «Мене попросили це зробити»", – зазначили журналісти. 

Нагадаємо, за даними журналістів, Копанчук під час воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон. Спочатку він використовував для цього систему "Шлях", а в січні виїхав за дозволом на супровід батька з інвалідністю. 

Батько, Володимир Копанчук, повернувся до України 7 лютого – але без сина, який досі так і не приїхав. При цьому законодавство вимагає від супроводжувальної особи повернутися разом із тим, кого вона супроводжувала. 

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