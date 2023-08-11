В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
ГоловнаСвіт

​У липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти, - Bloomberg

Це - максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

​У липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти, - Bloomberg
Фото: ukrinform.ua

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% у порівнянні з червнем – до 15,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані звіту Міжнародного енергетичного агентства.

Зазначається, що це - максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Обсяг експорту російської нафти у липні залишався на рівні близько 7,3 млн барелів на добу. Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу Росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас, ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до 64,41 долара за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та Євросоюзу наприкінці минулого року.

Нагадаємо, що Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies