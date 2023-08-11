​У липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти, - Bloomberg

Це - максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% у порівнянні з червнем – до 15,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані звіту Міжнародного енергетичного агентства.

Зазначається, що це - максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Обсяг експорту російської нафти у липні залишався на рівні близько 7,3 млн барелів на добу. Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу Росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас, ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до 64,41 долара за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та Євросоюзу наприкінці минулого року.

Нагадаємо, що Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту.