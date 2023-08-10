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Ціни на більшість російського експорту палива перевищує прайскеп G7, − Reuters

Ціни на дизельне паливо, газойль, нафту та мазут російського походження в Чорноморському та Балтійському регіонах за останні тижні перевищили цінові обмеження.

Ціни на більшість російського експорту палива перевищує прайскеп G7, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Ціни на більшу частину російського палива, що експортується з регіонів Балтійського і Чорного морів, наразі перевищують стелю цін, встановлену в лютому коаліцією на чолі з “Групою семи”.

Про це пише Reuters.

Зростання цін на паливо в Росії відбувається у той час, як світові ціни на паливо з інших країн зростають на тлі високого попиту та низького рівня запасів.

G7, Європейський Союз та Австралія встановили граничні ціни на російське дизельне паливо та інші види палива, щоб забезпечити постачання на ринки, обмежуючи при цьому доходи Москви. 5 лютого набула чинності заборона ЄС на імпорт цих видів палива.

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ЄС забороняє європейським кораблям перевозити паливо російського походження, якщо продукти не закуповуються за ціною, узгодженою коаліцією або нижче.

Коаліція встановила граничну ціну у розмірі 100 доларів за барель для продуктів, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, переважно дизельного палива, та 45 доларів за барель для продуктів, що торгуються зі знижкою, таких як мазут та нафту.

Дані Argus показали, що ціни на дизельне паливо, газойль, нафту та мазут російського походження в Чорноморському та Балтійському регіонах за останні тижні перевищили ці обмеження. Згідно з даними, ціна на російський бензин продовжує бути нижче 100 доларів за барель.

Нагадаємо, минулого тижня у Міністерстві фінансів США заявили, що обмеження ціни на нафту працює на скорочення доходів Москви та стабілізацію енергетичних ринків попри нещодавнє зростання цін.

Bloomberg написав, що Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту. Ця сума перевищує базовий рівень бюджету.

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