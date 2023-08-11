Бої на руїнах. Що про оборону Мар’їнки розповідають наші бійці?

Росіяни штурмують Мар’їнку вже 17 місяців, але взяти місто не можуть. Наші бійці десятками відстрілюють їх у посадках та зруйнованих будинках, беруть у полон, але окупанти щодня продовжують штурми.

У новому відеосюжеті, який опублікував проєкт "Український Свідок", показані десантники 79 ОДШБр, які боронять Мар’їнку.

Вдень перебувати на позиціях небезпечно, тому журналісти знімають вночі. Подекуди у суцільній темряві, аби не демаскувати наші позиції.

Приблизна відстань до ворога звідси – 100 метрів.

Про бої за місто на руїнах розповів старший позиції із позивним Артист. "Оборонятися важко, тому що немає укриття. По будинках працюють «Гради», авіація, гелікоптери. Але росіянам нічого не допомагає, бо в них немає мізків", – каже він.

Артист каже, що в самому місті працюють росіяни та чеченські ДРГ, а в полях на околицях – зеки з підрозділів "Шторм Z". Зброєю та БК вони забезпечені, а от амуніція в них…1977 року виготовлення.

Підрозділ показав роботу свого КСП (командно-спостережний пункт роти) – монітори та обладнання, завдяки яким наші бійці керують боями та спостерігають за містом.

"Я не знаю, як ми раніше воювали без цього. Зараз все значно простіше, ми контролюємо ситуацію майже на сто відсотків", – говорить головний сержант роти Бача.

Оборона Мар’їнки триває вже 17 місяців. Наші бійці розповідають, що здавати місто не збираються: якщо росіяни продавлять оборону, то зможуть оточити підрозділи на флангах.

На міні, яку запускають по російських позиціях, наші бійці маркером пишуть "За волю і свободу": "Ми вільна та демократична країна. Наша свобода – це право обирати, що хочеш робити і коли. А воля і свобода виборюються тільки кров’ю, болем та стражданням", – каже один із бійців.

За кілька днів після зйомки, 14 липня 2023 року, героїчно загинув боєць підрозділу Максим Башинський із позивним "Башка". Йому було 20 років. Вічна пам’ять Герою!