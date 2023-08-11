У Мінреінтеграції заперечили ліквідацію посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти

Йдеться про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу.

У Мінреінтеграції заперечили інформацію про нібито ліквідацію посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, яка нещодавно з’явилася у пресі.

Про це міністерство повідомило у Telegram.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Інститут Уповноваженого закріплений в законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учора відбулася міжвідомча нарада, під час якої розглядалось питання про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Така ідея обговорюється у світлі того, що вказані відомства інституційно краще пристосовані для виконання функцій щодо зниклих безвісти. МВС відповідає за ведення реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також МВС має розшукові можливості. Міноборони має можливості з пошуку тіл загиблих у районах бойових дій. А Координаційний штаб має досвід з повернення як полонених, так і тіл загиблих оборонців. Отже, обговорюється міжвідомчий перерозподіл функцій з метою підвищення ефективності роботи.

"На нараді жодним чином не йшлося про ліквідацію посади уповноваженого або про звільнення Олега Котенка. Навпаки, учасники наради погодилися з думкою Віцепремʼєрки Ірини Верещук, що у випадку переходу функціоналу від Мінреінтеграції до інших відомств дуже важливо зберегти діючий колектив, напрацювання та якість роботи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора деякі видання з посиланням на Олега Котенка написали про те, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.