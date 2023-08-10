Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Унаслідок атаки ворожих безпілотників зруйнована нафтобаза на Рівненщині
Унаслідок атаки ворожих безпілотників зруйнована нафтобаза на Рівненщині
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

Повноваження передадуть Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки та Міністерству оборони.

Уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко
Фото: Анна Стешенко

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Про це в коментарі hromadske повідомив сам уповноважений Олег Котенко.

За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена на днях.

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела пише, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть Міністерству внутрішніх справ ( розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Головному управлінню розвідки (повернення тіл загиблих), а також Міністерству оборони (діяльність пошукових груп).

За даними джерел, Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

Котенко зазначив, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримала відповіді. Каже, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, але без повноважень це буде важко.

У Кабміні поки офіційно не коментували своє рішення.

Нагадаємо, в квітні 2022 року Уряд утворив в апараті Мінреінтеграції посаду уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також його Cекретаріат.

Як відзвітував уповноважений на своєму сайті, протягом 2022 року його Офіс організував 16 передач тіл загиблих, повернувши 869 тіл; створив 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів; розшукав та повернув для поховання понад 3000 тіл загиблих із зон бойових зіткнень; порушив майже 14 тисяч справ з розшуку зниклих безвісти людей.

Окрім того, у травні цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Офіційно наразі підтверджено приблизно 23 тисячі людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок воєнних дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies