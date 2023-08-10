Уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Про це в коментарі hromadske повідомив сам уповноважений Олег Котенко.

За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена на днях.

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела пише, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть Міністерству внутрішніх справ ( розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Головному управлінню розвідки (повернення тіл загиблих), а також Міністерству оборони (діяльність пошукових груп).

За даними джерел, Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

Котенко зазначив, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримала відповіді. Каже, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, але без повноважень це буде важко.

У Кабміні поки офіційно не коментували своє рішення.

Нагадаємо, в квітні 2022 року Уряд утворив в апараті Мінреінтеграції посаду уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також його Cекретаріат.

Як відзвітував уповноважений на своєму сайті, протягом 2022 року його Офіс організував 16 передач тіл загиблих, повернувши 869 тіл; створив 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів; розшукав та повернув для поховання понад 3000 тіл загиблих із зон бойових зіткнень; порушив майже 14 тисяч справ з розшуку зниклих безвісти людей.

Окрім того, у травні цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Офіційно наразі підтверджено приблизно 23 тисячі людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок воєнних дій.