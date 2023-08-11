Загалом в країні відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24.

Донори UNITED24 допомогли відновити міст через річку Інгулець.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися. Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24. Працюємо далі”, - повідомив Михайло Федоров.

Міністр подякував військовим 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту за спорудження мосту, а також тим, хто робив донати.

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Нагадаємо, на відновлення житла, лікарень, освітніх закладів, зведення укриттів Кабмін виділив областям ще 4,8 млрд грн. Профінансують 133 найбільш пріоритетні проєкти.

Такж зазначимо, що в червні через платформу United24 зібрали понад 200 млн грн для рятувальників на Херсонщині. Крім того, за пожертви через платформу на фронт передали понад 500 безпілотників.