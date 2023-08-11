Нідерланди передали українським прикордонникам 6 мобільних комплексів медичної підтримки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

Нагадаємо, нещодавно президент України передав прем'єрові Нідерландів інформацію про потреби України в артилерії, бронетехніці та системах ППО. Також під час телефонної розмови йшлося про роль Нідерландів у коаліції винищувачів.