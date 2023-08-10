Польща розмістить на кордоні з Білоруссю близько 10 тисяч солдатів, - Блащак

4 тисячі солдатів будуть безпосередню захищати кордон. 6 тисяч будуть у резерві.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч польських солдатів, повідомляє Wydarzenia.

У понеділок Прикордонна служба звернулася до Міністерства національної оборони з проханням збільшити кількість військових, які охороняють кордон із Білоруссю, на тисячу осіб. Це пов’язано з порушенням повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, навчаннями білоруських військ біля кордону з Польщею, що почалися цього тижня, і присутністю найманців Пригожина в Білорусі. За інформацією самого Пригожина, їх нібито сім тисяч.

Протягом останніх місяців у Польщі також відзначають збільшення кількості мігрантів, переважно з Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон з Білорусі.

У четвер Блащак заявив в ефірі Польського радіо 1, що кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні «буде приблизно такою ж, як і раніше, коли відбулася ця атака в 2021 році». Це буде близько 10 000 солдатів – 4 тис солдатів будуть брати безпосередню участь в операції, яка стосується підтримки прикордонної служби, і 6 тис. в резерві.

Нагадаємо, Латвія посилює режим охорони свого кордону з Білоруссю на пів року. Це сталося через велику кількість випадків незаконного перетину кордону, яка лише зростає, а також аналогічні проблеми в Польщі та Литві.

Тим часом Канада та США ввели санкції проти представників режиму Лукашенка.