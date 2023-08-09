Суд у США дозволив Мін'юсту отримати доступ до Twitter-акаунту Трампа

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт отримав ордер на вивчення документів, пов'язаних із акаунтом колишнього президента Дональда Трампа у Twitter.

Про це стало відомо в середу із документів федерального апеляційного суду у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Соцмережа відмовився надавати інформацію про акаунт експрезидента США, посилаючись на Першу поправку до Конституції США про право на свободу слова.

Апеляційний суд не погодився з аргументами соцмережі й наклав на неї штраф у 350 тисяч доларів за затримку з виконанням ордеру.

Нагадаємо, що на початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.