Зеленський подякував Шольцу за пакет військової допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччині Олафу Шольцу за наданий пакет військової допомоги.

Про це він написав у Twitter.

"Дякую Німеччині та канцлеру Олафу Шольцу за новий пакет безпекової допомоги для України. Саме те, про що ми домовлялися з паном канцлером. Є додаткові пускові установки Patriot від Німеччини. Виконання цієї нашої україно-німецької домовленості врятує тисячі життів українців. Працюємо далі заради посилення України та захисту від російського терору", - написав він.

Нагадаємо, що Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві пускові установки до ЗРК Patriot.