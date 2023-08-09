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Зеленський подякував Шольцу за пакет військової допомоги

Президент наголосив, що це врятує тисячі життів українців.

Зеленський подякував Шольцу за пакет військової допомоги
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччині Олафу Шольцу за наданий пакет військової допомоги.

Про це він написав у Twitter.

"Дякую Німеччині та канцлеру Олафу Шольцу за новий пакет безпекової допомоги для України. Саме те, про що ми домовлялися з паном канцлером. Є додаткові пускові установки Patriot від Німеччини. Виконання цієї нашої україно-німецької домовленості врятує тисячі життів українців. Працюємо далі заради посилення України та захисту від російського терору", - написав він.

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Нагадаємо, що  Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві пускові установки до ЗРК Patriot.

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