В Україні втретє за день - повітряна тривога через зліт російського МіГ-31

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К", - ідеться у повідомленні.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше сьогодні повітряна тривога лунала по всій Україні близько 16:00 та 18:00.

Нагадаємо, росіяни ввечері 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя. Наразі відомо про рьох загиблих. Також відомо про сімох постраждалих.