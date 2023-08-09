Політв’язень Штибліков зазнає тортур у російській колонії

Український політв'язень Дмитро Штибліков в російській колонії не має доступу до ліків, попри наявність у нього низки проблем зі здоров’ям, зокрема болючих висипань та кровоточивих ран на обличчі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Колишній військовий експерт, журналіст відбуває в Росії незаконне покарання за сфабрикованою справою та не має доступу до ліків, необхідних йому через гіпертонію, дерматологічні та низку інших проблем зі здоров’ям", - наголосив омбудсмен.

Крім того, додав він, у Штиблікова діагностували хронічний варикоз. Він потребує повноцінного медичного обстеження.

"Як повідомляє родина політв’язня, у Штиблікова також з’явилися болючі висипання та кровоточиві рани на обличчі незрозумілого походження", - підкреслив Лубінець.

Уповноважений також наголосив, що політв’язень зазнає психологічних тортур в ув’язненні та знаходиться у повному інформаційному вакуумі: він не має доступу до радіо чи телебачення, йому не передають книги та не дозволяють бачитися і телефонувати рідним.

Лубінець зауважив, що ненадання кваліфікованої медичної допомоги при наявності хронічних захворювань є грубим порушенням Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною й соціальною радою ООН, а також суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зазначимо, що у 2016 році у Росії заявили про затримання Штиблікова. У 2017 році його засудили до п'яти років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тис. рублів у "справі про українських диверсантів".

Новий термін йому призначили незадовго до закінчення першого.

У ФСБ написали, що "вступив у законну силу вирок Південного окружного військового суду щодо полковника Штиблікова, визнаного винним в скоєнні державної зради, з призначенням покарання у вигляді 19 років і 6 місяців позбавлення волі і відбуванням терміну в колонії суворого режиму за сукупністю з призначеним йому в 2017 році покарання у вигляді 5 років колонії суворого режиму".