Російські окупаційні війська тричі за день обстрілювали Нікопольський район. Пошкоджено 12 приватних будинків, обійшлося без жертв.

Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Тричі за день ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Снаряди сипалися на районний центр і Марганецьку громаду. Цього разу вони не зачепили людей. Обійшлося", - написав він.

Як уточнив Лисак, "є розбиті приватні будинки. Таких 12. Один із них загорівся. Вогонь охопив 80 кв.м. Його вже загасили рятувальники. Пошкоджено 3 гаражі, 2 газопроводи, 4 лінії електропередачі. Розбито 5 сонячних панелей".

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія тричі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. З важкої артилерії окупанти били у Нікополь та Марганецьку громаду.

Нікопольський район зазнає ворожих атак фактично щоденно. Ворог бʼє по них важкою артилерією.