В Еквадорі перед виборами вбили кандидата в президенти

З 2021 він був членом парламенту, а до того – журналістом, який писав про звʼязки політиків та криміналу.

В Еквадорі за два тижні до виборів убили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Вбивство відбулося на заході передвиборчої кампанії в столиці Кіто, повідомляє The Guardian.

На опублікованих у соцмережах записах видно, як кандидат, оточений прихильниками та в супроводі охоронців, йде до автомобіля, а потім лунають постріли, люди починають кричати і намагатися сховатися. Президент країни Гільєрмо Лассо заявив, що "обурений і шокований вбивством" та скличе засідання свого кабінету безпеки.

"За його пам'ять і його боротьбу я запевняю вас, що цей злочин не залишиться безкарним", – сказав він.

Вільявісенсіо – колишній журналіст, який працював на Guardian. Писав про звʼязки між політиками та організованою злочинністю.

В офісі генерального прокурора повідомили, що підозрюваний у вбивстві помер від поранень, отриманих під час перестрілки, а у зв’язку з нападом було затримано шість осіб.

Виступаючи на місці стрілянини, дядько Вільявісенсіо, Гало Валенсія, звинуватив державу в недостатній безпеці його племінника і розповів, що спершу думав, що постріли були феєрверками, запущеними прихильниками, доки "ми не побачили, що падають поранені, кров, поранені люди".

Вбивство кандидата в президенти відбулося на тлі шокуючого сплеску насильницької злочинності в країні. Конкуруючі банди, що займаються торгівлею наркотиками, вчиняють масові вбивства у в’язницях. Загалом кількість убивств зросла більш ніж удвічі з 2020 по 2022 рік.

Вільявісенсіо був одним із восьми кандидатів у президенти, які балотувалися на дострокових виборах, що мають відбутися 20 серпня. Більше половини еквадорців заявили під час опитування, що вирішення проблеми безпеки в країні є їхнім головним пріоритетом.

Вільявісенсіо був кандидатом від руху "Будуй Еквадор". Колишній член профспілки в державній нафтовій компанії Petroecuador, потім – журналіст, який засуджував мільйонні збитки за нафтовими контрактами. Був депутатом Національної асамблеї Еквадору з 2021 року.

Вільявісенсіо був одним із найбільш критичних голосів проти корупції, особливо під час уряду колишнього президента Рафаеля Корреа з 2007 по 2017 рік, і був засуджений до 18 місяців ув’язнення за наклеп через заяви, зроблені проти колишнього президента.

У 2014 році Вільявісенсіо втік на територію корінного населення Еквадору, в Амазонію, а пізніше, у 2017 році, отримав притулок у Перу.