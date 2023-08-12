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До Києва прибув начальник Штабу оборони Великобританії

Із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним обговорили ситуацію на фронті і нагальні потреби українського війська.

До Києва прибув начальник Штабу оборони Великобританії
Тоні Радакін і Валерій Залужний
Фото: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ

До Києва прибув начальник Штабу оборони Великобританії Тоні Радакін.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, з Радакіним провели роботу на одному із пунктів управління. Залужний детально ознайомив адмірала з обстановкою на полі бою, наступальними та оборонними діями українців. Також ішлося про нагальні потреби українського війська. 

"Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки.

Тим часом військові Збройних Сил України продовжують навчання мистецтву міських боїв в рамках тренувальної місії у Британії.

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