Влада Києва звернеться до правоохоронців через знесення понад 200-річного будинку на Подолі

Влада Києва звернеться до правоохоронних органів через знесення понад 200-річного будинку на Подолі.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень на знесення споруди. Тож Кличко буде ініціювати розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б.

Також міський голова ініціює ухвалення радою рішення про заборону реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більш ніж 100 років, без висновків містобудівної ради.

"Зазначу цікавий момент, що Верховна Рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України", - зауважив Кличко.

Міський голова додав, що Київ вимагає від Верховної Ради ухвалити в другому читанні законопроєкт 0895 (від 2019 року), який "дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування". "А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки. Цей законопроект стосується охорони культурної спадщини всієї країни", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше біля станції метро "Либідська" в Києві знесли столітній будинок заради новобудови. На вулиці Саксаганського зруйнували 150-річну садибу, після чого КМДА звернулася до Мінкульту. Згодом правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через знесення історичного будинку Уткіна, що на вулиці Симона Петлюри у Шевченківському районі.