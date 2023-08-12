Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео роботи надводного безпілотника.

Відео опубліковане на каналі ГУР у Телеграмі.

На відео вказані дати – травень, червень, серпень (1 і 3 серпня). Закінчується відеоряд фразою «Це наше море».

«Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді! Слава Україні!» – повідомила пресслужба ГУР.

Нагадаємо, що Керченський міст тимчасово закрили для руху автотранспорту вдень в суботу, 12 серпня. Кримські телеграм-канали повідомили про вибухи у Керчі. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито збиття ракет поблизу Керченської протоки.