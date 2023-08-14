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Румунія збільшить транзит українського зерна з двох до чотирьох млн тонн

Безперервний потік експорту з України має тривати попри атаки РФ на українські порти.

Румунія збільшить транзит українського зерна з двох до чотирьох млн тонн
Фото: Мінінфраструктури

Завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна з 2 млн тонн до 4 млн тонн.

Про це пишуть видання Agerpres та liga.net.

"Ми домовилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті атак на українські порти Рені та Ізмаїл. Ми наголосили на важливості румунських транспортних маршрутів залізницею та морем, щоб підтримувати безперервний потік експорту та імпорту з України", – заявив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну за підсумками зустрічі з представниками США, ЄС, Молдови та України.

За його словами, у першу чергу буде оптимізовано Сулінський канал на Дунаї в рамках проєкту в 18 млн євро, який фінансує ЄС. Також заплановані інвестиції в 1 млрд євро у залізничне сполучення до порту Констанца та інші залізничні проєкти.

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Нагадаємо, за підсумками 2022 року Румунія вперше очолила рейтинг топ-10 імпортерів українського збіжжя. Якщо 2021 року вартісні обсяги поставок зернової сільгосппродукції до Румунії становили лише 1,8 млн доларів, то 2022 року вони сягнули 1 243 млн доларів.

Під час ембарго на експорт зерна з України, яке країни Центральної Європи запровадили у першій половині 2023 року, Румунія підтримувала імпорт та транзит українського збіжжя через свою територію.

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