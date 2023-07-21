Кабінет міністрів націоналізував Сенс Банк

Націоналізація банку не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі у Фонду гарантування вкладів акції Сенс Банку за 1 гривню. Таким чином Сенс Банк стає державною фінустановою під управлінням Міністерства фінансів.

Про це повідомляє сайт Мінфіну.

"Сьогодні, 21 червня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку" щодо участі держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку системно важливого банку АТ "Сенс Банк", що дасть змогу забезпечити подальшу стабільну роботу банку, захист інтересів вкладників й інших кредиторів банку, у зв’язку із застосуванням до власників істотної участі у банку санкцій, та запобігти негативним наслідкам на фінансовому ринку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що націоналізація банку не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами. Органом управління корпоративними правами за акціями банку, що належать державі, визначено Міністерство фінансів України.

Процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи. Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку, у разі застосування санкцій до власників істотної участі у банку.

Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ "Сенс Банк".

Нагадаємо, вчора правління Нацбанку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року – "Альфа Банк Україна") та звернулось до уряду з проханням націоналізації його націоналізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє мінімальні обмеження для клієнтів "Сенс Банку" в період його націоналізації до ранку понеділка, 24 липня. У цей період не видаватимуть кредитів, а юрособи не зможуть скористатися послугами банку до другої половини дня 21 липня.