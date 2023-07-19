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На відновлення зернової інфраструктури Чорноморська піде не менше року, - Мінагро

Дії РФ призведуть до зростання цін на борошно й крупи.

На відновлення зернової інфраструктури Чорноморська піде не менше року, - Мінагро

Атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. 

На відновлення знадобиться не менше року, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, у порту Чорноморська також були знищені 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажене й відправлене зерновим коридором іще 60 днів тому.

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Людство опинилося в заручниках у країни-терористки, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації", - сказав очільник відомства Микола Сольський.

Він наголосив, що дії РФ призведуть до зростання цін на основні продукти, такі як борошно й крупи.

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Вночі 19 липня Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

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