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Україна у надскладних умовах успішно провела дві посівні, а також будує нову логістику на західному кордоні, – Шмигаль

Крім того, Денис Шмигаль закликав поляків “підставити Україні плече допомоги” після заяв про те, що кордони ЄС для українського зерна будуть закриті.

Україна у надскладних умовах успішно провела дві посівні, а також будує нову логістику на західному кордоні, – Шмигаль
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна у надскладних умовах успішно провела дві посівні, а також будує нову логістику на західному кордоні.

Про це він сказав під час сьогоднішнього засідання Кабміну. 

“У надскладних умовах успішно провели дві посівні. Українські аграрії працюють навіть на замінованих полях. Збирають уже другий врожай. Ми будуємо нову логістику на західному кордоні. Втричі збільшили вантажообіг на Дунаї. Відкриваємо нові пункти пропуску та розширюємо спроможність уже наявних”, – повідомив прем’єр. 

Денис Шмигаль зауважив, що, на жаль, у надскладний для України час лунають заяви від польських союзників про те, що кордони ЄС для українського зерна будуть закриті.

“Я хочу звернутися до наших братів-поляків. Ваша підтримка під час російської агресії – надзвичайна. Ми ніколи цього не забудемо і завжди будемо вдячні за це. Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги та популізм. У ситуації, коли росія зірвала зернову угоду, в умовах можливої світової продовольчої кризи, я закликаю поляків підставити Україні плече допомоги, і таким чином загнати росію в глухий кут”, – сказав прем’єр. 

Він зазначив, що Україна пропонує співробітництво й експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності.

Нагадаємо, тим часом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ВПК України вже виробляє системи захисту портів від атак Росії. Також працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. 

Зазначимо, Росія вже декілька днів обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день Росія відмовилася продовжувати зернову угоду.

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