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Міненерго веде перемовини щодо збільшення імпорту електрики

Ремонти мають додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими.

Міненерго веде перемовини щодо збільшення імпорту електрики
Фото: Чернігівська ОДА

Міненерго веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн. 

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб'єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою", - розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, ремонтна кампанія має додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими.

"Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою", - зазначив міністр.

За словами Галущенка, в межах підготовки до зими виконуються роботи з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури.

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6 липня заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров заявив, що наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький говорив про те, що в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими. Дефіцит влітку буде спричинений ремонтними роботами, аварійних відключень не прогнозують.

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