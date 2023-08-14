З 1 липня Україна експортувала більше 3 млн тонн зернових та зернобобових

У 2023/2024 маркетинговому році (МР) Україна експортувала 3,122 млн тонн зернових та зернобобових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Маркетинговий рік розпочався 1 липня 2023 року.

У нинішньому МР Україна експортувала 1,25 млн тонн пшениці, 1,481 млн тонн кукурудзи, 385 тис. тонн ячменю та 0,6 тис. тонн жита.

Водночас, у 2022/2023 МР станом на 15 серпня 2022 року Україна експортувала 2,650 млн тонн зернових та зернобобових. Зокрема, минулого року було експортовано 658 тис. тонн пшениці, 226 тис. тонн ячменю та 1,754 млн тонн кукурудзи. Торік у цьому періоді Україна не експортувала жито.

Також у 2023/2024 МР Україна експортувала 14,9 тис. тонн борошна (у 2022/2023 МР - 5,8 тис. тонн).

Нагадаємо, завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна з 2 млн тонн до 4 млн тонн.