Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив про відставку

Офіційну заяву президенту він подасть у четвер.

У понеділок 14 серпня прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив про свій намір піти у відставку.

Про це Каріньш написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Наразі Партія зелених Латвії та Національне об'єднання "Все для Латвії!" блокують роботу для добробуту та економічного зростання країни. Сьогодні я повідомив фракцію та правління, що я подам заяву про відставку президенту в четвер", – написав прем'єр.

Šobrīd @Apvienotais_ un @VL_TBLNNK bloķē darbu labklājības celšanai un ekonomikas izaugsmei. Šodien informēju @Jauna_Vienotiba Saeimas frakciju un valdi, ka ceturtdien Valsts prezidentam iesniegšu demisijas rakstu. Esmu aicinājis #JV izvirzīt jaunu Ministru prezidenta kandidātu. pic.twitter.com/R0tdZlHRxN — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 14, 2023

Він також закликав свою партію висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Про відставку Каріньш оголосив на пресконференції, повідомляє Delfi. Він зазначив, що "для розвитку державі потрібен сильний і динамічний уряд, який може приймати складні рішення".

Прем'єр також заявив, що після тривалих переговорів стало зрозуміло, що "Об'єднаний список" та Національне об'єднання роблять усе, аби гальмувати будь-які спроби зробити роботу уряду динамічнішою.

За неофіційними даними, наступним прем'єр-міністром може стати нинішня міністрка добробуту Евіка Силіня з партії "Нова Єдність". Однак на пресконференції вона ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш заявляв, що мир ціною України – не потрібен, а політики США та Європи не можуть собі дозволити "втомитись від війни". Попри те, що збройне протистояння Росії з Україною затягується.

9 серпня 2023 року Латвія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.