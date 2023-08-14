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Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив про відставку

Офіційну заяву президенту він подасть у четвер.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив про відставку
Фото: Кріш’яніс Каріньш у соцмережі Х

У понеділок 14 серпня прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив про свій намір піти у відставку.

Про це Каріньш написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Наразі Партія зелених Латвії та Національне об'єднання "Все для Латвії!" блокують роботу для добробуту та економічного зростання країни. Сьогодні я повідомив фракцію та правління, що я подам заяву про відставку президенту в четвер", – написав прем'єр.

Він також закликав свою партію висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Про відставку Каріньш оголосив на пресконференції, повідомляє Delfi. Він зазначив, що "для розвитку державі потрібен сильний і динамічний уряд, який може приймати складні рішення".

Прем'єр також заявив, що після тривалих переговорів стало зрозуміло, що "Об'єднаний список" та Національне об'єднання роблять усе, аби гальмувати будь-які спроби зробити роботу уряду динамічнішою.

За неофіційними даними, наступним прем'єр-міністром може стати нинішня міністрка добробуту Евіка Силіня з партії "Нова Єдність". Однак на пресконференції вона ніяк не прокоментувала цю інформацію.

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Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш заявляв, що мир ціною України – не потрібен, а політики США та Європи не можуть собі дозволити "втомитись від війни". Попри те, що збройне протистояння Росії з Україною затягується.

9 серпня 2023 року Латвія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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