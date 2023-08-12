У Латвії збирають підписи за оприлюднення списку компаній, які експортують продукцію до Росії

Кілька сотень латвійських компаній, які не підпадають під санкції, продовжують співпрацювати з Росією.

На порталі громадських ініціатив Manabalss.lv розпочато збір підписів за публікацію списку латвійських компаній, які здійснюють експорт до Росії, повідомляє Delfi.

Представник ініціативи Зігмар Дзеніс зазначає, що, незважаючи на розв'язану Росією війну, кілька сотень латвійських компаній, які не підпадають під санкції, продовжують співпрацювати з Росією.

Автора ідеї не влаштовує, що не публікується список компаній, які продовжують працювати на російському ринку.

У 2019 році експорт з Латвії до Росії здійснювали 1095 компаній, тоді як за перші п'ять місяців 2023 року їх залишилося лише 307, пояснює Дзеніс, додаючи, що у травні цього року найбільше з Латвії до Росії експортувалися такі продукти, як алкоголь, продукти харчування, хімія, медикаменти, машини, механізми, електроустаткування, текстиль.

Дзеніс закликає змінити норму про таємницю на комерційну інформацію та зобов'язати Міністерство економіки надавати ЗМІ інформацію про латвійські компанії, які експортують до Росії.

За його словами, це необхідно, оскільки інтереси латвійського суспільства понад усе, крім того, таку інформацію не можна вважати комерційною таємницею, оскільки вона не впливає на внутрішню конкуренцію латвійських компаній.

Нагадаємо, сайт пошуку роботи Work.ua відмовився від співпраці з компаніями, які не вийшли з російського ринку. Власники сервісу також закликали інші бізнеси та людей зробити так само – відмовитись від будь-якої співпраці з такими компаніями.