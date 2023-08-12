Російські диверсанти спробували прорватися на Сумщині, їх розбили і відігнали

12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумщини російська диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути на територію України.

Про це повідомив у телеграмі командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", - розповів Наєв.

За його словами, шквальний вогонь українських захисників змусив росіян забрати поранених та відступити за державний кордон України. Своюб втечу ворог прикривав мінометами 120-мм калібру.

Нагадаємо, днями речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що росіяни активізували використання ДРГ на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.

Всі патрулі поліції та підрозділи контррозвідки на кордоні з Білоруссю перевели на посилений режим бойового чергування.