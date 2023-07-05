Також ведеться тісна співпраця з польськими партнерами.

Всі патрулі поліції та підрозділи контррозвідки на кордоні з Білоруссю переведені на посилений режим бойового чергування.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема, збільшено кількість піших та мобільних груп патрулювання.

Також по всій лінії кордону засобами та особовим складом посилили ті райони, де є хоч мінімальна загроза проникнення противника на територію України.

Сергій Наєв наголосив, що розроблено та вже затверджено черговий план тренувань військовослужбовців безпосередньо в прикордонних районах.

Крім того, наразі ведеться тісна співпраця з польськими партнерами, які через можливі провокації прийняли рішення збільшити чисельність правоохоронців на кордоні з республікою Білорусь.

Раніше Сергій Наєв розповів, що через останні події довкола Запорізької атомної станції було ухвалене рішення щодо посилення північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.