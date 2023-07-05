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На Херсонщині троє цивільних поранені через обстріли окупантів

Росіяни під час роздачі гуманітарної допомоги атакували село Садове.

На Херсонщині троє цивільних поранені через обстріли окупантів
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області у середу, 5 липня, від обстрілів російських військ постраждало троє людей.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

За даними слідства, 5 липня російські військові вчергове обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Так, вранці через артобстріл села Антонівка біля будинку поранення отримав місцевий житель. А село Іванівка у Дар’ївській сільській громаді росіяни обстріляли близько 13:20. Поранення отримав місцевий житель.

Росіяни вдень під час роздачі гуманітарної допомоги атакували село Садове, постраждала жінка. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, господарські споруди, лінії електропередач, газопроводи, автотранспорт.

Фото: Офіс генпрокурора

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Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 липня, ворог випустив 465 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по території Херсонської області.

Окупанти на Херсонщині розширили район застосування керованих авіабомб. Якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку Херсона.

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