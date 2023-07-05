У Херсонській області у середу, 5 липня, від обстрілів російських військ постраждало троє людей.
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
За даними слідства, 5 липня російські військові вчергове обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів.
Так, вранці через артобстріл села Антонівка біля будинку поранення отримав місцевий житель. А село Іванівка у Дар’ївській сільській громаді росіяни обстріляли близько 13:20. Поранення отримав місцевий житель.
Росіяни вдень під час роздачі гуманітарної допомоги атакували село Садове, постраждала жінка. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, господарські споруди, лінії електропередач, газопроводи, автотранспорт.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 липня, ворог випустив 465 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по території Херсонської області.
Окупанти на Херсонщині розширили район застосування керованих авіабомб. Якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку Херсона.