МАГАТЕ через заяви про мінування просить в росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Гроссі наголосив, що важливий доступ до дахів, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Гендиректор також зауважив важливість перевірки командою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для моніторингу повної відповідності п’яти основним принципам захисту "під час нинішнього військового конфлікту після протилежних заяв і звинувачень останніми днями щодо військової ситуації".

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

5 липня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо захисту Запорізької атомної електростанції.

Фахівці МАГАТЕ під час нещодавніх інспекцій не виявили ознак мінування ЗАЕС, заявив Гроссі.