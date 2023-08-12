Ворог протягом дня тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Ворог протягом дня 12 серпня тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Від ранку ворог тричі обстріляв Нікополь. З важкої артилерії до міста прилетіли півтора десятки снарядів. Пошкоджені 15 приватних будинків та 5 господарських споруд. Понівечені 2 газопроводи та 3 лінії електропередач”, - йдеться в повідомленні.
За інформацією глави ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Нікополя постраждала одна людина, більше десяти будинків пошкоджено.