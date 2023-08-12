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Ворог протягом дня тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Минулося без загиблих та постраждалих.

Ворог протягом дня тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Ворог протягом дня 12 серпня тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Від ранку ворог тричі обстріляв Нікополь. З важкої артилерії до міста прилетіли півтора десятки снарядів. Пошкоджені 15 приватних будинків та 5 господарських споруд. Понівечені 2 газопроводи та 3 лінії електропередач”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією глави ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Нікополя постраждала одна людина, більше десяти будинків пошкоджено.

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