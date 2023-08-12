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У селищі Урзуф біля Маріуполя сталася перестрілка за можливої участі кадирівця, - радник мера Маріуполя

Кадирівець начебто напився і розстріляв цивільних росіян.

У селищі Урзуф, що біля Маріуполя на Донеччині, напередодні сталася перестрілка.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"За однією з версій кадировець напився та розстріляв цивільних та військових Росії. Знаємо мінімум за трьох цивільних які отримали травми після перестрілки", - розповів Андрющенко.

Він додав, що наразі із селища нікого не випускають і не впускають. 

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв про перестрілку між окупанти у Маріуполі. За його словами, буряти застрелили іншого росіянина у Кальміуському районі. Опісля почалася "глобальна стрілянина".

До цього в окупованій Киселівці Херсонської області сталася перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.

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