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За добу є відбиті території на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи.

За добу є відбиті території на Таврійському напрямку, - Тарнавський
Фото: Telegram/Zelenskiy

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу є відбиті території на Таврійському напрямку.

“Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють. Артилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2)”, - йдеться в повідомленні. 

За його даними, знищено 7 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 1 одиниця автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 3 складів боєприпасів.

Нагадаємо, ввечері Генштаб повідомив, що впродовж доби на фронті відбулися 33 бойові зіткнення. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

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