Японія та США розроблять систему перехоплення гіперзвукових ракет

Японія та США розпочнуть спільну розробку системи перехоплення гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, Росія та Північна Корея.

Про це пише Голос Америки з посиланням на японську газету Yomiuri.

Угода про створення системи, яка зможе обходити наявні системи ППО, очікується під час зустрічі президента Джо Байдена з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, яка відбудеться у США у п'ятницю.

На відміну від звичайних балістичних ракет, які летять за передбачуваними траєкторіями, гіперзвукові ракети можуть змінювати курс, що ускладнює їх ураження.

Байден та Кісіда зустрінуться у кулуарах тристороннього саміту з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Вашингтон і Токіо вже розробили ракети підвищеної дальності, здатні вражати ракети у космосі. Японські військові розміщують їх на кораблях, що курсують між Японією та Корейським півостровом для захисту від можливих ракетних ударів з боку КНДР.