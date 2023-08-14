У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко

За інформацією місцевих ЗМІ, він потонув в озері Севан.

У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ, український дипломат потонув в озері Севан.

Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання. Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.