Франція допомогла підготувати 6 тисяч українських військових

Міністр оборони Себастьян Лекорню зазначив, що для контрнаступу необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях шести тисяч українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Var Matin, передає "Європейська правда".

"Уже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею", - сказав він.

Лекорню зазначив, що для контрнаступу України необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

Він підкреслив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема, з військовою технікою та боєприпасами.

Міністр додав, що Україна щомісяця отримує від Франції партію 155 мм артилерійських боєприпасів. Крім того, Франція допомагає з постачаннями засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 1000 українських морпіхів пройшли навчання у Британії.