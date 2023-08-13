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В Ірані четверо людей загинули під час стрілянини у мечеті

Теругрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку. 

В Ірані четверо людей загинули під час стрілянини у мечеті
Фото: EPA/UPG

Щонайменше четверо людей загинули в неділю під час стрілянини в іранській мечеті, де торік стався смертельний напад.

Про це пише Bloomberg з посиланням на державне інформагентство Ірану.

Напад на мечеть Шах-Чераг у південному місті Шираз скоїли двоє осіб.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку. Одного нападника арештували, силам безпеки не вдалося впіймати другого бойовика.

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Інцидент стався після нападу на мечеть 26 жовтня, унаслідок якого загинули 13 людей, зокрема діти. Минулого місяця за цей злочин повісили двох дітей.

Нагадаємо, у травні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували лідера (ІДІЛ) у Сирії. Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника було вбито восени минулого року.

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