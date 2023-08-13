В Ірані четверо людей загинули під час стрілянини у мечеті

Теругрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку.

Щонайменше четверо людей загинули в неділю під час стрілянини в іранській мечеті, де торік стався смертельний напад.

Про це пише Bloomberg з посиланням на державне інформагентство Ірану.

Напад на мечеть Шах-Чераг у південному місті Шираз скоїли двоє осіб.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку. Одного нападника арештували, силам безпеки не вдалося впіймати другого бойовика.

Інцидент стався після нападу на мечеть 26 жовтня, унаслідок якого загинули 13 людей, зокрема діти. Минулого місяця за цей злочин повісили двох дітей.

Нагадаємо, у травні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували лідера (ІДІЛ) у Сирії. Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника було вбито восени минулого року.