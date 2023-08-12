У лікарні у Дніпрі 11-річний хлопчик помер через реакцію на препарат

У Дніпрі в лікарні матері та дитини ім. Руднєва постраждали 11 пацієнтів. 11-річний хлопчик помер.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Причиною стала тяжка побічна реакція на препарат, попередньо, для внутрішньовенного наркозу. Препарати застосовувалися під час проведення оперативних втручань.

Постраждали пʼятеро дорослих і шестеро дітей. Стан двох дорослих оцінюється як важкий. За їх життя продовжують боротися лікарі.

5 дітей переведено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Їх стан середньої тяжкості. 5 дорослих пацієнтів доправлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

Держлікслужба, правоохоронці проводять розслідування. На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медичному закладі.