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ЮНІСЕФ доставив в Україну вакцину проти поліомієліту

Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо.

ЮНІСЕФ доставив в Україну вакцину проти поліомієліту
Фото: МОЗ

В Україну доставили 240 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що поліомієліт − це небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. 

Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років і забезпечують захист на все життя. 

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Щеплення проти поліомієліту внесені до Національного календаря профілактичних щеплень та є безоплатними. Вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну доставив ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у липні в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей від кору. У регіони вже доставлено понад 300 тис. доз європейської вакцини КПК.

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