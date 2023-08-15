Європейські трейдери закачують газ в українські сховища, - Галущенко

Європейські компанії починають зберігання газу в Україні незважаючи на війну.

В українські підземні газосховища закачано вже близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.

Про це розповів у ефірі Bloomberg міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів. Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть незважаючи на війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому”, - зазначив міністр.

Галущенко зазначив, що Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб. м своїх газових сховищ.

Українські сховища отримали сертифікацію за європейськими стандартами, щоб європейські компанії закачували в них газ.

Раніше повідомлялось, що станом на серпень в українські підземні сховища закачали понад 12,3 млрд кубів газу.