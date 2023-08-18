PariMatch знайшов ще один спосіб обійти санкції РНБО за зв'язки з Росією, - ЗМІ

Компанія PariMatch, щодо якої Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадило санкції строком на 50 років через зв’язки з Росією, знайшла спосіб відновити частину бізнесу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Forbes.

Мова йде про розробника програмного забезпечення для організації азартних ігор Gr8 Tech, який раніше мав назву Parimatch Tech.

Вказана компанія досі є фігурантом розслідування українських правоохоронців за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, стверджує Forbes.

"Йдеться про арешт 163,9 млн GR8 Tech у АТ "Асвіо Банк" та рахунків ще двох компаній, що належать Білоруській, у рамках відкритого у вересні 2022-го досудового кримінального розслідування БЕБ. Воно триває за кількома статтями про економічні злочини, зокрема легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків тощо. На початку травня адвокат "ПМ Тек" намагався оскаржити арешт, проте суддя залишив його в силі", - йдеться в статті.

Наразі компанія опосередковано належить Reten Entertainment LTD.

Раніше повідомлялося, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) звернулася до апарату РНБО та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції через зв'язок з Росією.

Зокрема КРАІЛ повідомив РНБО про появу букмекера BuddyBet, який через офшор Winever BV з Кюрасао пов'язаний з підсанкційним PariMatch.

У березні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор. До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду Parimatch.