Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
ГоловнаСвіт

У Москві суд заочно арештував українського горілчаного магната Черняка за допомогу ЗСУ

У липні Росфінмоніторинг вніс бізнесмена до списку "терористів та екстремістів".

У Москві суд заочно арештував українського горілчаного магната Черняка за допомогу ЗСУ
Євген Черняк

Хамовницький суд Москви заочно заарештував українського бізнесмена, засновника холдингу Global Spirits Євгена Черняка.

Про це повідомляють росЗМІ.

Російська влада висунула проти нього звинувачення за статтею "фінансування тероризму" за фінансування Збройних Сил України.

У картотеці справ суду також є інформація про арешт майна Черняка, рішення було винесене 11 серпня. Однак подробиці не наводяться.

У липні Росфінмоніторинг вніс Черняка до списку "терористів та екстремістів". Справу про "спонсорування тероризму" проти нього російська влада відкрила того ж місяця, його оголосили у розшук.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Слідчий комітет РФ вважає, що Черняк та "інші особи" вступили в змову та направили ЗСУ та іншим українським підрозділам 500 млн рублів. Крім того, у червні цього року бізнесмен нібито купив для українських військових "товари, призначені для ведення бойових дій", на суму 90 млн руб.

Євген Черняк – генеральний директор міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, якому належить горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє брендами "Хортиця", "Мороша", Blagoff та іншими. Після початку бойових дій в Україні Global Spirits відкликала ліцензії на виробництво та дистрибуцію продукції на російському ринку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies