Центри США з контролю захворювань відстежують нову лінію вірусу, що викликає COVID-19

Центри США з контролю та профілактики захворювань відстежують нову лінію вірусу, що викликає COVID-19 і яка сильно мутувала.

Про це пише Reuters.

Лінія отримала назву BA.2.86 і була виявлена у США, Данії та Ізраїлі.

“У міру того, як ми дізнаємося більше про BA.2.86, рекомендації центрів щодо захисту від COVID-19 не змінилися”, − йдеться в повідомленні агентства.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що вона класифікувала BA.2.86 як “варіант, який перебуває під наглядом” через велику кількість мутацій, які він несе.

ВООЗ заявила, що досі повідомлялося лише про кілька послідовностей цього варіанта з кількох країн.

Нова лінія, яка має 36 мутацій від панівного зараз варіанта XBB.1.5 COVID, “відноситься до більш ранньої гілки” вірусу, пояснив доктор С. Уеслі Лонг, медичний директор діагностичної мікробіології.

Він сказав, що ще невідомо, чи зможе BA.2.86 випередити інші штами вірусу чи матиме якусь перевагу в уникненні імунних реакцій від попередньої інфекції чи вакцинації. Ранній аналіз вказує на те, що новий варіант “буде мати таку ж або більшу ефективність, ніж XBB.1.5, від антитіл, викликаних варіантами пре-Омікрон і Омікрон першого покоління”.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я виявило в Україні 14 штамів коронавірусу.