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Під санкції США потрапили четверо працівників ФСБ, причетні до отруєння Навального

У перелік потрапили Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осіпов та Володимир Панаєв.

Під санкції США потрапили четверо працівників ФСБ, причетні до отруєння Навального

США запровадили санкції щодо чотирьох співробітників російської ФСБ, причетних до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

У переліку - Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осіпов та Володимир Панаєв.

За інформацією Мінфіну, у російській операції проти Навального брало участь декілька людей, які перебували на місцях як у Томську, так і в Омську, а також оперативники, що координували операцію здалеку. 

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Нагадаємо, у 2021-му до річниці отруєння Олексія Навального США запровадили додаткові санкції проти Росії. До списків включили дев'ятьох російських громадян та дві організації РФ, причетні до отруєння або залучені до російської програми хімічної зброї.Крім того, Держдепартамент США вніс до переліку дві наукові лабораторії Міністерства оборони Росії, які займаються розвитком російського потенціалу хімічної зброї.

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