Швейцарія приєдналася до рішення ЄС не визнавати російські паспорти жителів окупованих територій України і Грузії

Не визнають звичайні і дипломатичні паспорти, посвідки на проживання для осіб без громадянства, посвідчення на повернення та документи, що засвідчують особу моряків.

Швейцарія приєдналася до рішення Євросоюзу не визнавати російські паспорти жителів окупованих територій України і Грузії.

Відповідне рішення ухвалила напередодні Федеральна рада Швейцарії, йдеться на сайті органу.

Особи з окупованих Росією регіонів України та Грузії більше не можуть отримати шенгенську візу або перетнути зовнішній кордон шенгенської зони з проїзним документом, виданим Росією. Не визнаватимуть звичайні та дипломатичні паспорти, посвідки на проживання для осіб без громадянства, посвідчення на повернення та документи, що засвідчують особу моряків. Для України встановили різні дати видачі, залежно від регіону.

Для грузинських Абхазії та Південної Осетії межею є 26 серпня 2008: російські проїзні документи, видані після цієї дати, більше не прийматимуть.

Попри обмеження Швейцарія може видавати візи з гуманітарних міркувань, національного інтересу або у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.

Нагадаємо, країна запровадила також додаткові санкції проти Росії, приєднавшись до 11 пакету санкцій ЄС. Раніше Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та РІА ФАН, а її банк Julius Baer припинив роботу з клієнтами в Росії.