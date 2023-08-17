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Євросоюз заповнив свої газосховища майже на 90%

Представник Єврокомісії зауважив, що для ЄК для важливо виконати зобов'язання за рівнем заповнення сховищ.

Євросоюз заповнив свої газосховища майже на 90%
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз заповнив свої газосховища майже на 90%, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами офіційного представника Єврокомісії Стефана де Кеерсмакера, цифра становить 89,89%. Таким чином ЄС наблизився до мети заповнити своїх сховища на 90% до 1 листопада цього року.

Кеерсмакер додав, що для Єврокомісії важливо виконати зобов'язання за рівнем заповнення сховищ.

Нагадаємо, в Україні тим часом у межах підготовки до опалювального сезону в підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу. За даними Міненерго станом на серпень у сховищах було понад 12,3 млрд кубів газу. На складах запаси становлять 1,5 млн тонн вугілля.

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