Понад 30 тисяч хасидів планують приїхати до Умані на Рош га-Шана

Першочергові питання, які наразі вирішуються - це порядок вʼїзду та реєстрації.

Попри рекомендації максимально утриматися від прощі до Умані, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні до міста на свято Рош га-Шана.

Про це повідомили в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті.

"Традиційно на юдейський Новий рік тисячі хасидів зі всього світу з’їжджаються до могили свого цадика Нахмана Брацлавського, який заповідав їм цю щорічну прощу. Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приїзд такої кількості прочан у воюючу країну вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів.

Першочергові питання, які наразі вирішуються - це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів.

Мер Умані Ірина Плетньова наголосила, що перед організаторами прощі насамперед стоять безпекові виклики, адже убезпечити укриттями від російських обстрілів таку кількість людей, які до того ж сконцентровані на відносно малій площі, практично неможливо.

Однак і центральні, і місцеві органи влади накопичили значний досвід організації прощі й зуміли врегулювати й такі питання. Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надаватиметься цілодобова підтримка.

Нагадаємо, минулого року Умань відвідали більше 23 тисяч хасидів. СБУ та Національна поліція також тодді рекомендували паломникам утриматися від візиту до України, оскільки Росія може використати масове скупчення людей для провокацій.

На період хасидського паломництва в Умані забороняли продаж алкоголю. Також там підготували укриття.