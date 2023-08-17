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Росія за допомогою Ірану до 2025 року виробить 6 тисяч ударних дронів, - The Washington Post

Команді російських інженерів доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово.

Росія за допомогою Ірану до 2025 року виробить 6 тисяч ударних дронів, - The Washington Post
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У Росії планують за допомогою Ірану створити 6 000 ударних безпілотників для бомбардування українських міст.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на витік документів.

Зазначається, що в листопаді Росія з Іраном уклали угоду про продаж зброї на мільярд доларів. ЇЇ мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в країні 6000 дронів, достатньо, щоб усунути хронічну нестачу російській армії безпілотниів на передовій.

За даними видання, команді російських інженерів було доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники.

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Відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник ФСБ Росії. У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони називали "човнами", їхню вибухівку - "бамперами", а Іран - країна, яка таємно надає технічну допомогу російським загарбникам - називали "Ірландією" або "Білоруссю".

Нагадаємо, що США тиснуть на Іран, аби він припинив продавати Росії дрони і запчастини до них. Натомість Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій.

Раніше, в комюніке Вільнюського саміту НАТО закликало Іран припинити передачу БпЛА Росії. Постпред України при ООН Сергій Кислиця повідомляв, що РФ здійснила понад тисячу пусків іранських дронів по України.

Згодом РФ почала виробляти власні дрони, але, як зазначає британське Міноборони, Москва і досі залежить у цьому питанні від Тегерану.

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