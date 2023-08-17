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Індія домовляється з РФ про купівлю пшениці зі знижкою, - Reuters

Імпорт дозволить Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни.

Індія домовляється з РФ про купівлю пшениці зі знижкою, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Індія веде переговори з Росією про імпорт пшениці зі знижкою до світових цін, що зростають, передає Reuters.

Це є рідкісним кроком для збільшення постачань і стримування продовольчої інфляції напередодні державних і національних виборів 2024 року. Імпорт дозволить Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розпалили інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.

За інформацією джерела агентства, індійський уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення ухвалюватимуть обережно.

Індія не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди багато років. Востаннє це було у 2017 році, коли приватні трейдери відвантажили 5,3 мільйонів метричних тонн збіжжя.

План уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів для зниження цін на основні товари, такі як пальне, крупи і бобові.

Минулого місяця представник федерального міністерства продовольства заявив, що пропозицій про імпорт пшениці з Росії не надходило.

Хоча Індії потрібно всього від 3 до 4 мільйонів метричних тонн пшениці, щоб покрити дефіцит, Нью-Делі може розглянути можливість імпорту від 8 до 9 мільйонів тонн пшениці з Росії, щоб зробити значно більший вплив на ціни.

У свою чергу Росія заявила про готовність надати знижку. Обмежень на вивезення продовольчих товарів із РФ немає.

Індія імпортує соняшникову олію з Росії та розраховується у доларах США, тож планує використовувати аналогічний підхід щодо зерна.

За словами одного з дилерів, Індія може легко отримати від Росії знижку від 25 до 40 доларів за тонну. 

Гуртові ціни на пшеницю в Індії зросли приблизно на 10% за два місяці до семимісячного максимуму в серпні через обмежені запаси.

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Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що Росія хоче продавати в Азію та Африку крадене в Україні зерно. Африканським країнам російський президент Путін пообіцяв, зокрема, безкоштовні десятки тисяч тонн збіжжя. 

Тим часом Індія, найбільший у світі експортер рису, розглядає можливість заборони експорту більшості його сортів. Це пов’язано з поверненням руйнівної погоди явища Ель-Ніньйо.

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