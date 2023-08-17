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Туреччина попередила РФ про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі

Влада Туреччини заперечує факт нападу російських військових на турецьке судно.

Туреччина попередила РФ про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі
Фото: https://www.vesselfinder.com/

Туреччина обговорила з РФ інцидент, котрий стався у Чорному морі із суховантажем Şükrü Okan. Зокрема, Туреччина попередила про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини.

DMM спростував інформацію про "напад російських військових на турецьке судно". Інцидент із Şükrü Okan стався в міжнародних водах, а судно, що належить турецькій компанії, перебувало під прапором Палау.

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"Незважаючи на все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі", – зазначили в DMM. 

Нагадаємо, раніше російські військові заявили, що відкрили вогонь по суховантажному судну "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл. По судну стріляв патрульний корабель Чорноморського флоту "Василь Биков". Для примусової зупинки судна з російського корабля було відкрито вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

Пізніше у міжнародній спільноті InformNapalm повідомили, що Міністерство оборони Росії збрехало про огляд судна-суховантажа “Сукра Окан” під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл.

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